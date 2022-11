A cura della Redazione

Sconfitta casalinga (si giocava al Bellucci di Pompei) per il Savoia. Si tratta del quarto ko consecutivo in campionato per la formazione di Torre Annunziata.

I torresi perdono 3-2 contro l'Alteletico Calcio nella 14a giornata di Eccellenza, girone A.

Gara sempre in salita per gli oplontini, che nel primo tempo agguantano il pari con De Cristofaro dopo il vantaggio degli ospiti.

Nella ripresa, il 2-1 dell'Atletico, poi ancora il 2-2 di Cuomo. Al 72' il definitivo 3-2 per i napoletano. Nel finale annullato il gol del 3-3 ai biancoscudati per fuorigioco.

Domenica 4 dicembre, trasferta a Ercolano contro lo Sporting Club Ercolanese.

La dichiarazione di Matachione

“Non nascondo la mia delusione per la sconfitta di oggi - ha affermato il presidente onorario -. È ovvio che dobbiamo prepararci ad una rifondazione e qualcosa succederà già a dicembre. È un nostro impegno rafforzare la squadra e lottare per la salvezza da un lato e per vincere la Coppa Italia dall’altro. Ci tengo però a ringraziare le forze dell’ordine per il lavoro svolto e soprattutto i nostri tifosi. La squadra ha perso ma i tifosi sono i veri vincitori. Con il loro comportamento esemplare e la coinvolgente passione sportiva hanno inaugurato questo nuovo percorso che vi assicuro, con la giusta pazienza, sarà luminoso”.