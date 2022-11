A cura della Redazione

Work in progress in casa Savoia. Dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa al Bellucci di Pompei, e il conseguente esonero dell'allenatore Antonio Barbera, il presidente Emanuele Filiberto dirama un altro comunicato nel quale ufficializza la collaborazione con un nuovo sponsor tecnico. Non più Givova, bensì Legea, dando appuntamento a martedì 6 dicembre per una conferenza stampa.

“La prima partita casalinga del nuovo corso si è conclusa con una sconfitta, anche se di misura - si legge nella nota -. Sappiamo che il cammino è in salita, ma il nostro progetto è solido e sono sicuro che apporterà con un po' di pazienza grandi soddisfazioni ai tifosi e alla città di Torre Annunziata.

Come già anticipato dal nostro manager dott. Nazario Matachione, la società si sta muovendo sul mercato per iniziare seriamente un progetto di rifondazione e puntare da subito ad affrontare le ultime fasi della coppa Italia attrezzati per competere con spirito vincente.

Voglio cogliere questa occasione - continua il comunicato a firma del Principe Emanuele Filiberto - anche per salutare con evidente compiacimento la conclusione dell'accordo conclusosi questa mattina con il nuovo sponsor LEGEA. Ho avuto modo di conoscere in videochiamata Luigi Acanfora, in un colloquio affettuoso in cui era presente anche la madre. Sono stato molto toccato di vedere l'importanza e l'affetto ancora molto presente nei confronti del defunto padre che evidenzia la stima e l'attaccamento a fondamentali valori familiari. La sua azienda profuma di tradizioni e ha il sapore di quei vecchi artigiani di un tempo che hanno da sempre nobilitato l'eccellenza nell'ambito delle imprese italiane. Con il sig. Luigi è nata un'intesa di reciproco gradimento e soprattutto fondata anche sulla nobiltà di quei sentimenti e di quello spirito di lealtà che, ahimè, oggi è sempre più raro riscontrare nelle relazioni commerciali.

Per ragioni di stile preferisco non soffermarmi sulle dinamiche che ci hanno costretto, per nostra esplicita volontà, a non perfezionare l'accordo con l'altro sponsor che precedentemente, con una sola stretta di mano, aveva assicurato il suo sostegno.

Non sempre alle parole seguono comportamenti conseguenti - conclude la nota -. Martedì 6 dicembre alle ore 11,30 ci sarà una conferenza stampa presso la struttura storica della Legea per la presentazione di tutto il materiale sportivo.

Siamo al nastro di partenza. Andiamo avanti con passione e convinzione! Forza Savoia, sempre!”.