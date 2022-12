A cura della Redazione

Eccellenza Girone A - 17esima giornata: il Savoia torna alla vittoria dopo la sconfitta di mercoldì scorso a Casoria per 1 a 3.

Ale 14,30 di oggi, allo stadio Bellucci di Pompei, i bianchi del capitano e diesse Francesco Scarpa (nella foto) - oggi nemmeno in panchina - sono scesi in campo per affrontare la squadra del Saviano.

Il primo tempo si conclude a reti bianche. Nel secondo tempo, al 47', Orlando Aquino sblocca il risultato portando in vantaggio il Savoia.

Il risultato non cambia più e la squadra di Torre Annunziata si aggiudica i 3 punti, dando una ventata di fiducia ai giocatori e alla tifoseria.