Si giocherà domenica 18 dicembre, allo stadio Bellucci di Pompei (ore 14.30) la gara tra Savoia e Real Forio, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Campania (girone A).

Si tratta del penultimo imopegno di questo 2022 per la formazione di Torre Annunziata, che il 21 dicembre farà poi visita all'Albanova nell'ultimo match dell'anno.

Sul fronte mercato, intanto, la società ha ufficilizzato l'ingaggio del terzino classe '92 Dario Balzano. Oplontino, vanta diverse esperienze in Serie C con Sorrento, Paganese, Aversa Normanna, in Serie D con Novese e Lupa Roma. È reduce dalla positiva esperienza con la Puteolana, nella passata stagione. Proviene dall'Ercolanese 1924.

A Torre Annunziata arriva anche Angelo Scalzone, 33 anni (foto). Per lui un ritorno nel club biancoscudato dopo le brevi parentesi proprio nell'Ercolanese e nell'Ischia. L'attaccante aveva già vestito la maglia del Savoia nelle stagioni 2019/20 e 2020/21.