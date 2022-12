A cura della Redazione

"Oggi (ieri per chi legge, ndr) la squadra non è stata all’altezza". Il presidente onorario del Savoia, Nazario Matachione, commenta la sconfitta casalinga per 3-2 contro il Real Forio.

"Con l’eccezione del momento esaltante offerto dal super gol del nuovo acquisto Scalzone, per il resto ho avuto la netta impressione che la differenza non era nei valori, perché noi eravamo certamente superiori agli avversari, ma loro hanno giocato con più intensità e più cuore - prosegue il manager -. Voglio sperare che dalla prossima partita scenderemo in campo con più convinzione. I nostri giocatori devono acquisire più sicurezza e senso di appartenenza".

Si apre anche un "caso" portieri, con Landi messo in discussione. "Ci sono sempre, nella vita di ognuno di noi, i momenti no ma non sono questi a scalfire la professionalità, la capacità e l’essere una persona perbene. Va anche detto che purtroppo dobbiamo riconoscere che va inserito un portiere importante - ha commentato Matachione -, tant’è che ne abbiamo già acquistato uno, Luigi Sorrentino, che viene da esperienze importanti in serie D, proviene dall’Angri, l’anno scorso ha vinto anche il campionato e che è sicuramente una garanzia per il futuro. Landi continuerà ad essere un nostro tesserato - ha poi precisato - ed il nuovo portiere è stato scelto esclusivamente per rafforzare e completare la rosa. Noi non ci accontentiamo, non ci fermiamo e siamo sempre pronti ad agire per rafforzare la squadra. Bisogna avere pazienza e insieme, società e tifosi, ci prenderemo le nostre soddisfazioni. Ne sono certo", ha concluso Matachione.

Il Savoia chiuderà il 2022 con la sfida di mercoledì 21 dicembre contro l'Albanova a Casal di Principe.