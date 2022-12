A cura della Redazione

Il Savoia vicino alla Serie D. In un incontro tra il presidente della Real Aversa, Guglielmo Pellegrino, e il suo omologo torrese, Nazario Matachione (di fatto presidente in pectore del club di Torre Annunziata, recentemente rilevato dal Principe Emanuele Filiberto) si erano gettate le basi per addivenire all'accordo di acquisizione del titolo sportivo della sodalizio casertano, che milita tra i Dilettanti. Un modo, per la formazione oplontina, di accedere alla categoria superiore.

Tuttavia, come recita un comunicato congiunto dei due massimi dirigenti, «un acceso e appassionato confronto con le rispettive tifoserie ha fatto sì che ogni riserva fosse sciolta con la rinuncia a questa operazione».

«E' prevalsa infatti la sensibilità di entrambe le società di seguire le emozioni delle proprie tifoserie, che, è giusto, anche in questi casi diventino protagonisti del futuro delle proprie squadre - si legge ancora nella nota -. In ogni caso questo incontro tra le due società ha prodotto un grande risultato, potendosi oggi affermare che è nata una grande amicizia sicuramente foriera di una costruttiva collaborazione tra la Casa Reale Holding SPA (che controlla la squadra oplontina, ndr) e la città di Aversa».