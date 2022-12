A cura della Redazione

Il karate torrese Fijlkam protagonista del Gran Galà dello Sport - Città di Torre Annunziata.

Il 22 dicembre, presso l’Aula Consiliare del comune di Torre Annunziata, si è svolta la cerimonia per premiare le eccellenze torresi in campo sportivo e culturale.

All'evento tanti i campioni e gli studenti presenti, tra i quali tre atleti dell'associazione torrese "Universal Team - Centro Sociale Oratorio Arcobaleno di Rovigliano", che in questo anno "2022" si sono distinti per i risultati sportivi conseguiti in campo nazionale ed Internazionale: Salvatore Pinto, Emilia Esposito e Nicola Esposito.

I ragazzi, premiati con targa di riconoscimento, hanno ricevuto attestazione di stima dal pubblico presente, affascinato dall'abnegazione e dal sacrificio profuso dai ragazzi per coniugare sport e studio.

Due di questi atleti in particolare, Emilia e Nicola Esposito hanno deciso di intraprendere gli studi al Liceo Scientifico Sportivo - Pitagora B. Croce di Torre Annunziata convogliando così la passione per lo sport attraverso la cultura.

Questi i giusti esempi da seguire per i giovani...