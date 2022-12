A cura della Redazione

Tris di ingaggi per il Savoia. Nella vigilia di Natale, il club di Torre Annunziata ufficializza tre nuovi acquisti che saranno a disposizione del tecnico De Stefano (foto).

Nella città oplontina arriva Giovanni Liberti, classe 1996. Si tratta di un ritorno per il centrocampista che già nella passata stagione ha vestito la maglia dei bianchi. In questo inizio di campionato ha vestito la maglia del Pomigliano.

Sbarca a Torre Annunziata anche Nicola Garofalo, attaccante del 2002. Giovanili del Benevento, poi una parentesi a Brindisi prima di arrivare ad Angri dove ha giocato per questa prima parte di stagione. Garofalo può ricoprire il ruolo di esterno alto ma anche, all’occorrenza, di punta centrale.

Infine, Giuseppe La Montagna, centrocampista del 2004, arriva dall’FC Pompei per rafforzare il pacchetto Under. Giovane di prospettiva con in passato esperienza nel settore giovanile della Cavese.