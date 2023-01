A cura della Redazione

E’ morto Gianluca Vialli, l'ex attaccante lombardo di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea. Aveva 58 anni ed era malato di tumore al pancreas dal 2017.

Gianluca non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il male, nonostante la sua indole battagliera.

Dopo un periodo di tregua seguita da cure, la malattia è tornata non dandogli più scampo.

Gianluca Vialli faceva parte dello staff azzurro di Roberto Mancini e noi lo ricorderemo per la sua gioia in campo quando l’Italia vinse il Campionato Europeo nel 2021 in Inghilterra.

La scomparsa di Vialli segue di poco quella di Pelè e Mihajlovic.