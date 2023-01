A cura della Redazione

Sfuma la finale di Coppa Italia Dilettanti - fase regionale - per il Savoia. Esordio sulla panchina dei torresi per il neo alle store Vincenzo Criscuolo.

Allo stadio "Papa" di Cardito finisce 0-0 la gara di ritorno di semifinale contro l'Acerrana - disputata in notturna -, un risultato che premia i granata in virtù del successo all'andata per 2-1.

Alla formazione di Torre Annunziata non resta ora che provare a risalire la classifica del girone A del campionato di Eccellenza. Si riparte domenica con il match che vedrà gli oplontini impegnati in trasferta contro la capolista Ischia.

Per l'Acerrana, invece, arriva la finale di Coppa, che si giocherà il prossimo 1 febbraio. Avversario sarà il San Marzano, che ha avuto la meglio nel doppio confronto con il Pomigliano.