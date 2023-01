A cura della Redazione

Savoia in campo domenica 15 gennaio contro la capolista del girone A, l'Ischia.

Dopo la delusione dell'eliminazione in semifinale di Coppa Italia per mano dell'Acerrana, i torresi si rituffano nel campionato.

Il match si disputerà allo stadio Mazzella alle ore 14.30.

Sulla panchina dei biancoscudati farà il suo esordio - in campionato - il neo tecnico Vincenzo Criscuolo (foto).

Alla gara non potranno assistere i supporters di Torre Annunziata, per loro divieto di trasferta decretato dal Prefetto di Napoli in virtù della rivalità tra le due tifoserie.