A cura della Redazione

Al PalaPittoni le emozioni non finiscono mai. Vedere la tredicesima giornata di campionato tra Givova Fiamma Torrese e United Volley Pomezia per credere.

Partenza sprint di Capitan Campolo e compagne che vincono il primo set 25-19. Regalano il bis nel secondo, chiudendolo sul 25-20. Ma la compagine laziale non molla e riporta in equilibrio il match, vincendo sia il terzo che il quarto set: 25-27 e 20-25. Al tie-break viene fuori la voglia di vincere, la tenacia ed il talento delle oplontine: 15-8!

Al termine del match la Coach Adelaide Salerno si è detta più che contenta per la vittoria: “Le ragazze sono state brave, stanno crescendo davvero. Hanno superato la prova del tie-break, dimostrando un salto di qualità come squadra e come mentalità, sia individuale che di gruppo. Abbiamo lavorato parecchio su noi stesse in queste settimane, credendoci, ed i risultati si vedono. Dall’inizio del campionato abbiamo sempre giocato bene ma non chiudevamo i punti importanti. Se dovessi riassumere in poche parole questa vittoria? Direi squadra e voglia di vincere”.