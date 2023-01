A cura della Redazione

Tre donne in campo in Napoli-Cremonese.

La gara degli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma questa sera allo stadio “Maradona”, è destinata a rimanere nella storia. Il motivo? Sarà il primo match che vedrà impegnate due compagini di Serie A, seppur in Coppa, per il quale è stata designata una terna composta da sole “quote rosa”. In precedenza era successo solo in Serie B in occasione di Frosinone-Ternana dello scorso 26 dicembre. Il designatore Gianluca Rocchi si appresta dunque ad abbattere definitivamente le mura che sono lì ben solide praticamente da sempre.

Una gran bella pagina per lo sport più amato in Italia, che vede protagoniste l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione AIA di Livorno, e le due assistenti Tiziana Trasciatti e Francesca Di Monte. Dopo l’esperienza in serie B, per la prima volte le tre arbitreranno un match tra di squadre che militano nella massima serie.

Ma c’è anche un po’ di Torre Annunziata in quello che a tutti gli effetti può essere considerato come un appuntamento con la storia. Oreste Muto, infatti, della sezione AIA “F. Santucci”, sarà al Var insieme a Valerio Marini.