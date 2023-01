A cura della Redazione

Seconda sconfitta consecutiva per il Savoia, che in casa soccombe per 4-0 nel derby con Pompei della 22a giornata del campionato di Eccellenza.

Allo stadio "Bellucci" della città mariana (per questo turno impianto casalingo dei torresi), la partita viene decisa nella ripresa.

I rossublu passano in vantaggio con una rete di De Simone al 46'. Nell'arco di 20 minuti il raddoppio di Lepre e il tris di De Giorgi. Nel recupero, Serrano realizza il poker.

Per la formazione di Torre Annunziata, si tratta del 13o ko in campionato.

Nel prossimo turno, i biancoscudati faranno visita al Pomigliano.

(foto Facebook FC Pompei)