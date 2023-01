A cura della Redazione

Al Torneo Nazionale Round Robin, indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana riservato agli under 17 (junior), bella ed entusiasmante affermazione del giovane atleta della Boxe Vesuviana Simone Giordano.

Nei tre match disputati ha messo in mostra le sue doti tecniche che hanno impressionato i selezionatori della Squadra Azzurra di categoria con la prospettiva futura di poter essere un protagonista in maglia azzurra. Degli atleti selezionati ne faceva parte anche un altro gioiellino della Boxe Vesuviana, Cristian Oliva, che per un infortunio al polso patito nel suo primo match si è visto costretto a combattere non al 100% i primi 2 match ed addirittura non potendo disputare il terzo.

Ottima prestazione anche dell’atleta Salvatore Ridosso della Gladiatorum del Maestro Raffaele Pagano che ha raggiunto la posizione d’onore. Un bel momento per il pugilato torrese e per la Boxe Vesuviana anche nel vedere che un proprio tecnico, l’ex campione Gaetano Nespro, insieme al tecnico della sezione giovanile di Caserta, Giuseppe Perugino, di essere stato nominato responsabile della squadra Campana, che ha portato in bacheca 3 primi posti, con le cinture di Giordano, Savarese e Novotachi e 3 piazzamenti di prestigio con Ridosso, Di Spazio e Oliva.