A cura della Redazione

Due arbitri della sezione "Francesco Santucci" di Torre Annunziata impegnati nel prossimo turno di Serie A, la 22a giornata.

Marco Guida e Oreste Muto saranno entrambi al Var. Il primo per Lecce-Roma di sabato (h 18), il secondo - in qualità di Avar (assistente del Var) - in Juventus-Fiorentina di domenica pomeriggio (h 18).

Ad arbitrare Napoli-Cremonese, posticipo di domenica sera al "Maradona" sarà Massimi. Al Var Banti e Doveri.