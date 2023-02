A cura della Redazione

Al PalaPittoni di Torre Annunziata va in scena la sfida tra la Givova Fiamma Torrese e Volley Melendugno.

La squadra allenata dalla coach Adelaide Salerno va subito in vantaggio, chiudendo il primo set con il risultato di 25-23. Nel secondo arriva il pareggio delle ospiti: 18-25. Il set seguente è caratterizzato dal controsorpasso di Melendugno, 22-25. Calano i titoli di coda sul match: 16-25.

La coach Adelaide Salerno ha così commentato quanto accaduto sul taraflex oplontino: “Abbiamo retto nel primo set poi abbiamo mollato un po’, senza riuscire a mantenere i ritmi della gara. La squadra avversaria ha fatto qualcosa in più, quindi faccio i miei complimenti a loro. Penso che da qui a fine stagione Melendugno non perderà più. Dal canto nostro, dobbiamo lavorare e ricaricarci per la prossima gara. Siamo state in partita ma non quanto serviva per giocarcela di più. In settimana lavoreremo su ciò che non ha funzionato e testa alla prossima partita”.