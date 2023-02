A cura della Redazione

Di seguito le formazioni ufficiali di Eintracht Francoforte-Napoli, match di andata degli ottavi di finale di Uefa Champions League.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp, Tuta, Jakic, Ndicka; Buta, Sow, Kamada, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani. All. Glasner

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Arbitro: Artur Dias (Por)

Assistenti: Soares-Ribeiro

IV: Verissimo

Var: Tiago Martins

Avar: Joao Pinhero

La gara sarà trasmessa su Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, mentre in streaming sarà visibile su Mediaset Infinity, Sportmediaset.it, Sky Go e Now.