A cura della Redazione

Ennesima sconfitta per il Savoia in campionato, la numero 17 in questa stagione.

Nella 29a giornata di Eccellenza, la formazione di Torre Annunziata perde 1-0 a Villa Literno.

Il successo dei casertani è siglato da Coppola al 78'.

Comincia, quindi, male la nuova avventura dell'allenatore Barbera, richiamato in panchina dopo l'esonero di Criscuolo.

Nel prossimo turno, i torresi saranno impegnati in casa contro il S. Antonio Abate.