A cura della Redazione

Irma Testa tornerà sul ring martedì 21 marzo per la sfida che garantisce l'accesso ai quarti del Mondiale di boxe femminile Elite, in svolgimento a Nuova Delhi, in India.

La pugile di Torre Annunziata del Gruppo sportivo delle Fiamme Oro (categoria 57 kg), tra le 8 atlete che compongono la Nazionale italiana, sfiderà la vietnamita Thi Thanh Hao.

La Testa, vice-campionessa iridita a Istanbul 2022, proverà a strappare il pass per i quarti della competizione.

Nella stessa giornata, saranno altre due le azzurre impegnate: Giordana Sorrentino, nella categoria 50 kg, e Assunta Canfora (63 kg).