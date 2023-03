A cura della Redazione

Matachione ci ripensa. Dopo la decisione annunciata di lasciare la guida del Savoia a fine stagione, per dedicarsi solo alla Casa Reale Holding SpA, la società che controlla il club di Torre Annunziata, il presidente onorario dei bianchi di Torre Annunziata cambia idea.

Lo annuncia lui stesso - come fatto in precedenza - con un post su Facebook, attribuendo questo suo ripensamento all'affetto ricevuto dai tifosi in questi giorni.

«Una discussione, anche se dura, è dettata soprattutto dall’affetto, dalla stima e dalla considerazione, più forte è la reazione più forte è il legame - scrive Matachione sul profilo ufficiale del club biancoscudato -. Se non ci fosse stato affetto avrebbe prevalso l’indifferenza. Proprio per questo motivo sono certo che ci saremo chiariti veramente con poco, probabilmente sarebbe bastato un semplice sguardo in quello stadio, dove ogni domenica ci incontriamo per condividere l’amore e la passione per il nostro Savoia. Siete stati il mio motore, e grazie a voi ho trovato la forza ed il coraggio di intraprendere questa nuova avventura e oggi, alla luce di quanto ho appreso, ho deciso di fare un passo indietro per voi, per dimostrarvi tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà».

Matachione spiega di non poter andare via «anche per quei tanti tifosi che in questi giorni mi hanno sempre supportato, manifestandomi il loro affetto e la loro stima. Sapevamo tutti che questo giorno sarebbe potuto arrivare ma fino alla fine abbiamo continuato a sperare che non arrivasse mai. Vi voglio bene e vi porto sempre nel mio cuore!».