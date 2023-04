A cura della Redazione

Napoli senza attaccanti centrali di ruolo nella trasferta a San Siro di Champions' League contro il Milan.

Il club ha diramato la lista dei convocati per la gara di andata dei quarti di finale della competzione continentale. Assenti Osimhen, per lui solo lavoro individuale nella seduta mattutina di allenamento, e Simeone, per il quale gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro, infortunio patito nella gara contro il Lecce di venerdì scorso.

Possibile l'impiego di Raspadori al centro dell'attacco.

Questi gli 11 che Spalletti potrebbe decidere di mettere in campo: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.