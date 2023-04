A cura della Redazione

Si avvicina l’atteso match dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli e l’area si fa sempre più incandescente.

Gli azzurri nella partita di venerdì 7 aprile in casa del Lecce sono scesi in campo con la squadra titolare, tranne Osimhen, infortunato, e Zielinsky, messo a riposo da Spalletti. Pioli, invece, ha lasciatoin panchina ben 5 titolari, facendone entrare in campo due (Leao i Giroud) a venti minuti dalla fine. E per questa sua scelta, visto anche il risultato finale (0-0), è stato subissato di critiche.

Ma torniamo all’attesissimo match tra Milan e Napoli. Non tutti credono all’infortunio di Osimhen e alla sua indisponibilità per la partita di mercoledì.

Venerdì 7 aprile, durante la trasmissione “Qui studio a voi studio” in onda su Telelombardia, Leonardo Martinelli, opinionista dell’emittente lombarda nonché tifosissimo del Milan, ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato tutti di stucco.

“Spalletti continua a fare pretattica perché non fa giocare Osimhen – ha detto -. Infortunato? Macché, vedrete come mercoledì sarà regolarmente in campo!”.

Una tesi a cui molti danno credito, pensando che Spalletti non voglia scoprire le sue carte dopo i 4 gol subiti dal Milan nel penultimo turno di campionato al Maradona di Napoli.

Una tesi che viene respinta al mittente in casa Napoli, tant’è che alla vigilia dell’incontro il club azzurro ha diramato la lista di convocati per la gara di mercoledì: assente Osimhen, per lui solo lavoro individuale nella seduta mattutina di allenamento. E insieme al capocannoniere, assente anche Simeone, infortunatosi nella gara contro il Lecce e a cui è stato diagnosticato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. Al centro dell'attacco dovrebbe quindi giocare Raspadori, anche lui però non nelle migliori condizioni.

Ma una buona parte dei tifosi milanisti non si fa ancora illusioni. "Crederemo all'assenza del nigeriano solo quando le squadre scenderanno in campo...". A Napoli direbbero: "chist so capa tost"...