Fiamma Torrese: le dichiarazioni del coach Adelaide Salerno (nella foto) sull’Academy del Club di Torre Annunziata:

“Pur essendo ancora all’inizio del nuovo progetto - afferma -, non posso che essere soddisfatta della crescita delle nostre Fiammette. Abbiamo sia l’Under 13 che la 14 ancora in corsa. Sono entrambi gruppi formidabili, che hanno tanta voglia di imparare, ascoltano e lavorano. Ragazze che, aspetto più importante di tutti, riescono a conciliare perfettamente impegni scolastici e sportivi. La conferma della bontà del loro lavoro è la qualificazione alle Final Four U14 territoriali per il terzo anno consecutivo. Il progetto è completamente focalizzato sul nostro vivaio: lavoriamo per portare i nostri talenti in prima squadra”.