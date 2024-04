A cura della Redazione

Grandi soddisfazioni per il Comitato Regionale Campania della Federazione Ginnastica d’Italia e per il suo presidente Aldo Castaldo.

Le buone notizie arrivano da Mortara dove si sono disputati i Campionati Interregionali Gold maschili Centro-Sud Allievi. Gabriel Russo (nella foto), atleta del C.G.A. Stabia Castellammare di Stefania Gini, si è imposto nella categoria Allievi 4^ fascia vincendo la gara con quasi otto punti di vantaggio sul secondo classificato. Il talento stabiese, allenato a Castellammare da Angelo Radmilovic (nella foto), infatti, ha totalizzato punti 69.70 contro i 61.75 di Riccardo Chiappini dell’Eschilo Sporting Roma.

Grande attesa ora per la finale nazionale in programma a Torino l’11 e 12 maggio, nella quale Gabriel sarà certamente tra i protagonisti. Sarà lui il ginnasta da battere, avendo già conquistato nei tre anni precedenti, in successione, i titoli di Campione d’Italia Allievi 1^, 2^ e 3^ fascia, consolidando la tradizione del C.G.A. Stabia quale vera fucina di campioni che da oltre quarant’anni si distingue in ambito nazionale, sovente anche internazionale, con Angelo Radmilovic punto di riferimento tecnico federale di eccellenza e autentico patrimonio dell’Italia meridionale.

Ma le soddisfazioni per la ginnastica campana arrivano anche dalla sezione di Artistica femminile.

Il C.G.A. Penisola Sorrentina di Rossana De Martino è riuscito, infatti, in un’impresa davvero straordinaria nei Campionati Interregionali Sud di Serie C Gold, nonostante la sua perdurante precarietà impiantistica. Nella terza e decisiva prova, svoltasi a Civitavecchia, Rosanna Ercolano, Chiara Malato, Ginevra Bonini, Gioia Maria Mura, Stella Fravili e Lucrezia Vergati hanno totalizzato 139.10 punti vincendo la gara e con essa anche il Campionato di Serie C con promozione diretta al Campionato Nazionale di Serie B 2025.

Tutto è cominciato con la prima prova disputatasi a Fermo dove le ginnaste della Penisola Sorrentina sono giunte seconde con punti 134.75, alle spalle dell’Artistica Recanati accreditata di punti 136.40, inseguite dalla Dilettantistica Palladium con punti 132. Nella seconda prova, disputatasi a Montevarchi, le ragazze di Rossana De Martino hanno vinto la competizione con una condotta di gara senza sbavature totalizzando punti 138.05 contro i 137.30 delle avversarie di Recanati, ma ciò non è bastato, rimanendo in seconda posizione nella classifica provvisoria del campionato.

La vera impresa, a coronamento di un anno senza precedenti, le sorrentine l’hanno compiuta a Civitavecchia dove hanno messo la freccia e, nella volata finale, hanno sorpassato la squadra marchigiana, infliggendole quel distacco di oltre un punto che risulterà decisivo per la vittoria del campionato e per la promozione diretta nella serie nazionale. C’è da dire che il club sorrentino, soprattutto nella terza e decisiva prova, ha dimostrato la sua superiorità negli esercizi alla trave, che hanno fatto la differenza, cioè nell’attrezzo in cui coraggio e concentrazione la fanno da padrona. Ottimo anche il riscontro alle parallele asimmetriche, superiore a quello delle dirette avversarie.

Incontenibile la gioia a fine gara con le ginnaste sul podio ad osannare la loro allenatrice Rossana che non ha mai smesso di credere in loro, fornendo quella ulteriore iniezione di fiducia per raggiungere l’obiettivo.

In classifica generale 6° posto del C.G. Ischia di Mario D’Agostino con Federica Chiarolanza, Sofia Russo, Lucilla Tarricone, Hana Yaegashi, Adele Anna Pagani, e 9° posto del C.A.G. Napoli di Monica Degli Uberti con Vittoria Buttino, Giuliana Di Domenico, Carolina Suozzo, Jhodelle Chavez, Ylenia Candice. Per loro l’appuntamento resta con la Serie C 2025, con l’augurio che il Club vomerese possa riprendere al più presto gli allenamenti nella palestra dello Stadio Collana.