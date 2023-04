A cura della Redazione

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del principe Emanuele Filiberto di Savoia dopo la salvezza conquistata sul campo dalla squadra di Torre Annunziata, il Savoia Calcio, di cui è presidente:

“Cari tifosi, cara città tutta, con questa salvezza abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati e promessi durante la conferenza stampa di novembre scorso.

È stata un’impresa durissima ma ce l’abbiamo fatta. Abbiamo affrontato il tutto in piena emergenza, ed in pochi giorni abbiamo ricostruito partendo da zero. Non c’era un campo adeguato per gli allenamenti, si giocava a porte chiuse e abbiamo ridato dignità ai tifosi, intervenendo direttamente con il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che nuovamente ringrazio per la sensibilità mostrata.

Ricordo altresì a tutti che la vecchia gestione prima di abbandonare la nave in alto mare ha svuotato tutto, compreso il magazzino, portandosi via persino le lavatrici. Non ha salvato neanche il patrimonio calciatori, firmando a pochi giorni prima della “fuga” le lettere di svincolo a tutti i giocatori under.

Hanno approfittato della buona fede dei tre poveri tifosi, che fidandosi del proprio legale hanno acquistato una scatola vuota senza un solo calciatore e con una gestione di oltre 200 mila euro, ben consapevoli di vendere la società a chi non avrebbe potuto pagare un solo stipendio, ma soprattutto che non avrebbero letto una sola carta.

Vorrei tanto conoscere il nome del legale che ha assistito quei tre ignari tifosi. Ora capisco perché non hanno voluto attendere pochi giorni e vendere direttamente a noi, perché mai avremmo accettato di subentrare in una gestione fallimentare senza nemmeno un calciatore e con una causa in corso. Solo tre poveri tifosi senza le condizioni economiche adeguate avrebbero acquistato un titolo di eccellenza che vale 30mila euro con una gestione per salvarsi di oltre 180mila euro.

Una cosa è certa, è stato più bravo l’avvocato di chi ha venduto rispetto all’avvocato dei tre poveri tifosi che hanno acquistato solo per l’amore della propria squadra, fidandosi del proprio legale, sempre che l’abbiano avuto.

Leggendo le carte una cosa è certa che non erano stati assistiti. Di questa circostanza ne siamo venuti a conoscenza purtroppo pochi giorni fa e abbiamo già dato incarico ai nostri legali per segnalare il tutto alla Procura federale.

Fatta questa premessa, parto con i ringraziamenti. Ringrazio l’avvocato Elio D’Aquino, che ha lavorato nella prima fase e ci ha messo in contatto con il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, a cui va un ringraziamento particolare in quanto ci ha concesso lo stadio nella primissima fase della nostra avventura calcistica.

Ringrazio il sindaco di Boscotrecase Pietro Carotenuto, che ci ha dato una mano intervenendo con il gestore, sempre nella fase iniziale per il campo degli allenamenti.

Ringrazio i commissari del comune di Torre Annunziata dott Enrico Caterino, dott. Fernando Mone e il dott. Marco Serra, e tutti i tecnici del Comune, per averci aperto le porte, illustrandoci tutto il progetto e spiegandoci l’iter burocratico per i lavori allo stadio. Siamo in ottime mani, siamo nelle mani di tre uomini dello Stato. Sicuramente non hanno bisogno di suggeritori, compreso noi società Holding, o tecnici esterni o gente che si improvvisa sub commissario con delega allo stadio, anche perché ad oggi non mi risulta che il ministro dello Sport abbia dato deleghe a qualche politico del territorio.

Ringrazio il Prefetto di Napoli dott. Claudio Palomba, il Questore di Napoli dott. Alessandro Giuliano, le forze dell’ordine di Polizia e Carabinieri di Torre Annunziata, Torre del Greco, Pompei e Cardito per l’altissima attenzione e professionalità mostrata in questi mesi.

Ringrazio il mister Barbera e il suo vice Di Capua, per il lavoro svolto nella parte più difficile del campionato. Ringrazio la squadra per l’impegno profuso per il raggiungimento della salvezza. Ringrazio tutto lo staff tecnico, dal medico, massaggiatore, preparatori, a finire al magazziniere che hanno dato un significativo contributo. Ringrazio i due vice presidenti Francesco Servillo e Arcangelo Sessa per aver dato un importante sostegno quotidiano alla squadra. Ringrazio il mio amico fraterno Marcello Pica, attuale legale rappresentante della Casa Reale Holding Spa, e i miei amici nonché soci, Giuseppe Crescitelli, Vincenzo Sica e Carmine Romano che da subito ci hanno creduto, investendo anche economicamente nel progetto. Ringrazio i tifosi tutti per averci sostenuto fino alla fine. Ringrazio anche tutti i nemici che parlando male in tutta questa fase non hanno fatto altro che far diventare questa vittoria ancora più importante.

Ora mi resta l’ultimo ringraziamento, quello più importante, perché senza di lui questo progetto non si sarebbe mai realizzato, perché senza di lui non avrei nemmeno tenuto in considerazione di venire a Torre Annunziata, ringrazio mio fratello dott. Nazario Matachione, che ha costruito il progetto con impegno, amore e dedizione lavorando per tutti noi senza mai risparmiarsi.

Caro Nazario, un grazie di vero cuore, sei stato il mio Generale! Fatti tutti i ringraziamenti, spero di non essermi dimenticato nessuno, a breve ci saranno delle novità importanti che il giorno 8 maggio annunceremo con una apposita conferenza stampa, comunicheremo comunque tutti i dettagli tramite il nostro responsabile stampa della Casa Reale Holding spa, Raffaele Auriemma. Da oggi parte la fase due per costruire il futuro del Savoia Calcio, abbiamo trasformato l’associazione sportiva in società di capitali ed abbiamo anche fatto una modifica alla denominazione sociale per dare un taglio con il passato, non si chiamerà più “A.S.D. A.C. SAVOIA 1908” ma “SAVOIA 1908 S.S.D. A R.L.". Prima il nome Savoia 1908 e poi tutto il resto. Da oggi parte un futuro importante che ci farà raggiungere gli obiettivi prefissati, portare il Savoia dopo la prossima stagione e nei successivi 5 anni in Serie B. Avanti Savoia!”.