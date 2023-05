A cura della Redazione

Finale del torneo provinciale studentesco di calcio a 5: trionfa la scuola media “Pascoli” di Torre Annunziata.

Stamattina, mercoledì 3 maggio, al Centro Sportivo Holly e Benji di Casalnuovo, si è disputata la finale di calcio a 5 del torneo provinciale studentesco. Le squadre impegnate nella parte conclusiva della competizione erano la “G. Pascoli” di Torre Annunziata e l’I.C. “Console” di Agnano.

LA PARTITA - Dopo le foto di rito, inizia la partita. In campo si percepisce la tensione dovuta all’importanza del momento. Il primo tempo termina senza reti, caratterizzato da un legno colpito dalla squadra della “Pascoli” e da strepitose parate del suo portiere: Alessandro Carotenuto.

Il secondo tempo si apre subito con un autogol che porta in vantaggio la scuola torrese. Neanche il tempo di esultare ed arriva anche il raddoppio, grazie al gol di Giuseppe D’Aniello.

Nel terzo tempo la squadra oplontina si porta sul 3-0, con la rete siglata dal capitano Giuseppe Cirillo.

La “Console” reagisce al triplice svantaggio e riesce a mettere in equilibrio la partita, riportandosi sul 3-3. In questa fase del match iniziano a scaldarsi gli animi e arrivano le prime e uniche ammonizioni della gara: sono per i gioiellini del Napoli Saverio Vanacore e Raffaele Avvisati, entrambi protagonisti di una prestazione autorevole.

La terza frazione di gara termina sul risultato di 4-4.

Inizia l’ultimo tempo della partita che determinerà le sorti dell’incontro. A 5 minuti dalla fine la “Pascoli” torna di nuovo in vantaggio grazie a uno dei migliori giocatori in campo, il capitano Cirillo. La “Console” non ci sta e pareggia con un incredibile gol da centrocampo.

Siamo ormai agli sgoccioli della partita e le squadre incominciano a pensare di dover andare oltre i tempi regolamentari. Ma non hanno fatto i conti con D’Aniello, che all’ultimo respiro regala alla squadra il gol della vittoria e alla “Pascoli” il titolo di Campione Provinciale.

La partita è stata molto combattuta, ricca di gol ed emozioni. La squadra oplontina, guidata dai professori Pasquale Vaccaro e Nunzio Cirillo, nonostante i numerosi legni scheggiati e una direzione arbitrale non proprio convincente, sono comunque usciti vittoriosi da questo prestigioso torneo.