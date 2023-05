A cura della Redazione

Il principe Emanuele Filiberto di Savoia ritorna a Torre Annunziata, e con i suoi fedelissimi partecipa ad una conferenza stampa per illustrare il futuro del Savoia Calcio e della Casa Reale Holding SpA.

Presso la sala conferenze della Basilica Maria S.S. della Neve e davanti ad una folta rappresentanza della tifoseria del Savoia, nella giornata di ieri, lunedì 8 maggio, i presidenti onorari Emanuele Filiberto di Savoia e Nazario Matachione, il presidente del CdA Marcello Pica ed il Consiglio di Amministrazione tutto hanno illustrato ai presenti quello che è il proseguimento di un progetto lanciato già nel novembre 2022.

Moderatore dell'incontro il giornalista Raffaele Auriemma. Apre la discussione Emanuele Filiberto: “Siamo qui non per sottolineare quello fatto fino ad oggi ma quello che il nostro percorso ci farà scoprire da questo momento in poi. Un percorso sicuramente difficile da affrontare ma che porterà al Savoia Calcio ed al territorio quello che merita. Vogliamo un Academy non solo per i ragazzi di questa città ma per ridare luce a tutto il territorio”.

Il dott. Nazario Matachione nel suo intervento ha voluto sottolineare la necessità di una reale vicinanza da parte della tifoseria: “Nella conferenza di novembre ci eravamo prefissati due obiettivi, prendere il titolo e salvare la categoria. Entrambi gli obiettivi a breve termine sono stati raggiunti, ora bisogna lavorare da subito per il nostro obiettivo a lungo termine: portare in cinque anni il Savoia in Serie B. Oggi abbiamo un incontro con il sindaco di Aversa per verificare se ci sono le condizioni per fare calcio anche lì, ma l’obiettivo primario della Holding rimane il Savoia”.

Al termine del suo intervento Matachione lascia la parola al presidente del CdA Marcello Pica: “Quello realizzato finora è stato possibile attraverso il lavoro continuo ed attento, con un impianto organico in cui tutte le funzioni sono ben definite. La struttura societaria, a tutti i livelli, ha una governance che consente, sviluppando tutto l’impianto bancario, di finanziare il progetto calcistico”.

Il primo volto nuovo è Alfonso Santillo, nuovo membro del CdA che si è detto molto emozionato a causa della folta presenza della tifoseria: “Non mi aspettavo una partecipazione così ampia dei tifosi, mi avevano detto che l’affetto non sarebbe mancato ma mi hanno sorpreso. Sono felicissimo ed oggi ancor più motivato a sostenere questo ambizioso progetto”.

Altro volto nuovo è Matteo Beorchia che parla tecnicamente del sito e del progetto del club di conti correnti: “Stiamo lavorando tanto per questo ambizioso progetto. La Carta Reale sarà aperta a tutti, sul sito abbiamo messo un countdown che segna il termine del lancio delle carte, ma vogliamo migliorarci ed abbreviare i tempi”.

In rappresentanza dello sponsor tecnico Legea ha parlato il Responsabile Marketing Marco Gisolfi: “Si è parlato di rigore etico e di rilanciare il territorio, da anni la mission della nostra azienda è allineata su questi valori, pertanto è stato facile affiancare sin da subito l’ambizioso progetto della Casa Reale”.

Al termine della presentazione il dott. Matachione ha voluto premiare alcuni dei calciatori che hanno contribuito alla salvezza del Savoia: “Ho voluto premiare alcuni calciatori e lo staff tecnico di prima squadra e Juniores con un piccolo regalo perché per me loro sono il futuro. Tutti i calciatori sono stati importanti ai fini della salvezza, qui oggi però ci sono quelli che io reputo il futuro della Holding e del Savoia Calcio”.