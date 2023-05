A cura della Redazione

Sesta tappa del Giro d'Italia, con partenza da e arrivo a Napoli. Lo start è alle ore 12.55. Gli atleti attraverseranno i Comuni vesuviani passando per Pollena Trocchia, poi Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Boscoreale, Pompei. Si entra successivamente nella provincia di Salerno, con il transito a Scafati, poi ancora nel Napoletano a Sant'Antonio Abate. Nuovamente nella provincia di Salerno con le scalate del Valico di Chiunzi (primo gran premio della montagna della tappa, quota 683 metri) e del Colle San Pietro che condurranno i corridori in costiera amalfitana, a seguire il passaggio in penisola sorrentina (con il secondo gran premio della montagna al Picco Sant'Agnello) per tornare verso Napoli.

Verranno attraversate Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Portici, San Giorgio a Cremano, fino a giungere in via Caracciolo a Napoli, dove è collocato il traguardo, all'altezza della rotonda Diaz.

In base alla tabella di marcia, a seconda della media km/ora tenuta dai ciclisti, il transito a Torre Annunziata è previsto tra le 16.28 e le 16.49, mentre la carovana - auto, mezzi, sponsor, soccorsi, forze dell'ordine, ecc. -, inizierà a raggiungere la città oplontina intorno alle 15.35.