Uffici comunali chiusi a Torre Annunziata. Lo stop alle attività per l'utenza scatterà alle ore 12.

Il provvedimento è stato adottato dall'Amministrazione in ragione del passaggio del Giro d'Italia nella città oplontina, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 11 maggio.

Verranno assicurati solo i servizi essenziali.

Ricordiamo che dalle ore 13 entreranno in vigore specifiche disposizioni per il traffico veicolare, con la sospensione della circolazione in diverse strade. Saranno chiuse a partire dalle ore 14 anche le uscite autostradali di Torre Annunziata Sud e Nord.