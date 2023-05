A cura della Redazione

Giro d'Italia, la carovana rosa arriva a Napoli. Giovedì 11 maggio si correrà la sesta tappa con partenza e arrivo nel capoluogo campano, per complessivi 162 km.

La gara attraverserà, tra gli altri, i Comuni costiero-vesuviani e quelli della penisola sorrentina.

Per consentire il transito dei corridori, a Torre Annunziata sono stati adottati specifici provvedimenti di viabilità. Nella città oplontina il percorso prevede l’attraversamento di via Bottaro, via Provinciale Vigne S. Antonio, via Plinio, via Vittorio Veneto, via Traversa Maresca, via Simonetti, via Taliamonte, corso Umberto I (intersezione via Tagliamonte – Tribunale).

Vediamo quali sono le disposizioni impartite dal Comando di Polizia Locale.

DIVIETI DI SOSTA E FERMATA

A partire dalle ore 6 e fino a cessata esigenza, non prima delle ore 18, è istituito il divieto di sosta e fermata nelle seguenti strade:

- via Bottaro, dall’intersezione con via Vigne Sant’Antonio fino a quella con via Provinciale Sant’Antonio;

- via Prov. Sant’Antonio, tratto compreso tra l’intersezione con via Bottaro e quella con via Plinio;

- via Plinio, tratto compreso tra l’intersezione con via Andolfi e quella con via Traversa Plinio;

- via Vittorio Veneto, tratto compreso tra via Traversa Plinio e via Vesuvio;

- via Trav. Maresca e via Simonetti;

- via Tagliamonte, tratto compreso tra via Simonetti e corso Umberto I;

- corso Umberto I, tratto compreso tra via Tagliamonte e via Prota.

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE

Dalle ore 13 e fino a cessata esigenza, prevedibile per le ore 18, è istituito il divieto di circolazione veicolare e pedonale nelle seguenti strade:

- via Bottaro, dall’intersezione con via Vigne Sant’Antonio fino a quella con via Provinciale Sant’Antonio;

- via Prov. Sant’Antonio, tratto compreso tra l’intersezione con via Bottaro e quella con via Plinio;

- via Plinio, tratto compreso tra l’intersezione con via Andolfi e quella con via Traversa Plinio;

- via Vittorio Veneto, tratto compreso tra via Traversa Plinio e via Vesuvio;

- via Trav. Maresca e via Simonetti;

- via Tagliamonte, tratto compreso tra via Simonetti e corso Umberto I;

- corso Umberto I, tratto compreso tra via Tagliamonte e via Prota.

ULTERIORI PROVVEDIMENTI