A cura della Redazione

Anche a Torre Annunziata le scuole reteranno chiuse nella giornata dell'11 maggio.

Lo ha deciso la Commissione straordinaria che ha firmato l'ordinanza di sospensione delle attività didattiche in occasione del transito, nella città oplontina, della 6a tappa del Giro d'Italia, che si corrererà per l'appunto giovedì prossimo con partenza e arrivo a Napoli.

Un provvedimento adottato, così come fatto anche in altri Comuni vesuviani attraversati dalla carovana rosa, per limitare i disagi alla circolazione veicolare, già "penalizzata" dal passaggio dei ciclisti.