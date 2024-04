A cura della Redazione

Il 29 aprile 2014 veniva a mancare all’età di 65 anni l’avvocato Davide Frega, ex dirigente dell´Ufficio Avvocatura e Contratti del Comune di Torre Annunziata e collega in giornalismo. Di origini calabresi, era legatissimo alla nostra città e non solo per aver vissuto la complessa quotidianità della macchina comunale.

Davide ha rappresentato soprattutto un autentico punto di riferimento nella promozione culturale sul territorio con il suo impegno nell’ambito delle attività dello Sport Club Oplonti e con le sue collaborazioni giornalistiche. Passione, quest’ultima, che ha trasmesso al figlio Nicola, apprezzato redattore della piattaforma televisiva DAZN. In memoria del caro Davide, ospitiamo il ricordo della moglie, la docente di materie letterarie Carla Raiola.

"Il tempo non ha cancellato niente di te dal nostro cuore: il sorriso, il passo, la lieta furia nell’entrare a casa, l’appassionato colloquiare ricco di riferimenti colti e dal coinvolgente umorismo. Resta impressa in noi la tua indole indomita pronta a sostenerci, ad incoraggiarci, ad alimentare i nostri sogni a cui tu per primo, eterno sognatore, credevi. Sei sempre presente in mezzo a noi, nella vulcanica passionalità di Maria Laura, nella battuta ironica di Daniela, nell’acume intuitivo di Andreina, nell’amabile socievolezza di Nicola, nella signorile bontà di nonna Maria. Tuttavia, viviamo la sofferenza di non poter condividere con te momenti lieti, traguardi raggiunti, aspirazioni appagate e possiamo solo immaginare quali pazzie avresti fatto per i tuoi nipotini, che attraverso i nostri racconti hanno conosciuto il nonno speciale che saresti stato".