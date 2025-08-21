A cura della Redazione

Singolare protesta degli abitanti di via Dante a Torre Annunziata. Il malcontento è duplice: da un lato contro l’amministrazione comunale, che lungo l’intera strada non ha installato nemmeno un cestino per le deiezioni canine; dall’altro verso i padroni incivili che, senza alcun senso civico, non raccolgono i bisogni dei loro cani.

E così i residenti hanno deciso di ricorrere al metodo del “fai da te”: cestini improvvisati e locandine affisse sui muri per richiamare all’ordine i padroncini “sporcaccioni”. Lo slogan scelto è ironico ma eloquente: “I cittadini ne hanno le scarpe piene”, un gioco di parole che parafrasa il più classico “abbiamo le tasche piene”, per dire basta al degrado.

Ma il problema non riguarda solo i cani. A rendere ancora più evidente la trascuratezza è la gestione del verde e dell’arredo urbano: un utente ha postato su Facebook una foto emblematica, con la vegetazione di un albero che invade completamente il marciapiede di via Murat, impedendo il passaggio ai pedoni. Un paradosso, visto che proprio lì sono stati installati paletti per scoraggiare la sosta selvaggia delle auto.