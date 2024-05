A cura della Redazione

Giunta alla conclusione la X Edizione del Premio di Convivialità Urbana.

Tema di quest’anno era la riqualificazione di Piazza Nicotera ed il recupero del prospiciente ex cinema teatro Moderno della città di Torre Annunziata. La piazza da ripensare come luogo di incontro tra la città, il mare e l’amministrazione; il secondo come uffici, centro polifunzionale per attività culturali e mostre, senza dimenticare delle aree parcheggio interrate.

Venticinque i progetti presentati:

Si riaccendono le luci: il Moderno torna in scena. Progettisti: Francesco Aloi/Laura De Riso. Idee per il Moderno. Progettista: Stefano Bistacchia. Un risorgere Moderno. Progettisti: Augustin. Camicha/Gaston Camicha/Julieta Lori. Modern’s revival. Progettisti: Lorena. Cammarata/Elisabetta Fei. L’essenza del tempo. Progettisti: Adamo Capoluongo/Valeria Carangelo/Matteo Faiola. More than moder. Progettisti: Collettivo CLEP. Un mare di comunità". Progettisti: Amalia Colonna\Laura Di Tommaso\Antonio Curerà. Profanazioni urbane. Progettisti: Giuseppe Corrado\Rossella Di Cristo\Giulia Di Tomasso\Alex Rocchetti. Piazza a' mmare. Progettisti: Paolo De Luca\Gianluca De Luca\Chiara Mantice. Si muove la città. Progettisti: Susanna Parrini\Giacomo Dini\Carlo Dini\Deborah Di Francesco\Gianluca Signorile\Valentina Coppola. Torre città aperta. Progettisti: Alessia Fusciello\Chiara Orlando\Anna Elena Sicurezza\ Paolo Verde. Moderno dentro e fuori. Progettisti: Giovanni Galiero\Eliza Camello Lago De Souza\Selyna Weise. Recinti Teatrali. Progettisti:Gaia Gazzaniga\Annalisi Arci. Recupero Teatro Moderno. Progettisti: Barbara Rizzati Guglielmi\Giovanni Businaro. Il Moderno, un nuovo palcoscenico per la città. Progettisti: Luigi Liccardi\Maria Odierno. MaMPN. Progettisti: Anisia Mouhamed\Magda Juravlea. Segui l'onda. Progettisti: Martina Parisi\Gaetano Villani. Visione. Progettisti: Luigi Pezzella\Luigi Marotta\Laura De Luca. Sogno sul mare. Progettista: Tilde Pirozzolo. Oplonti un passo Moderno. Progettisti: Studio Ricciardi Architetti+Neronapoletano. Nuova luce, nuove connessioni. Progettisti: Andrea Sebastiani\Simona Minerva. ModerNO. Progettisti: Studio MaM. Core, sott' e 'ncoppa. Progettisti: Cristina Tedesco\Rosa Monaco\Marta Turriziani. A spasso con le muse, Calliope e le altre. Progettisti: Marco Vellutino\Eduardo Rulli\Martina Buffa. Risacca culturale: il Teatro e la Piazza. Progettisti: Virar architettura.

Ha vinto il progetto “Oplonti un passo Moderno”. Progettisti: Studio Ricciardi Architetti+Neronapoletano.