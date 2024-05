A cura della Redazione

Doppio appuntamento a Palazzo Criscuolo sul Premio di Convivialità Urbana.

Lo scorso 15 marzo, sempre a Palazzo Criscuolo, si è svolto il convegno della X Edizione Premio di Convivialità Urbana – Torre Annunziata Moderna, dedicato alla riqualificazione di Piazza Nicotera e il recupero del prospiciente ex cinema-teatro Moderno (recentemente acquistato dal Comune) a Torre Annunziata. La piazza da ripensare come luogo di incontro tra la città, il mare e l’amministrazione, il secondo come uffici, centro polifunzionale per attività culturali e mostre, senza dimenticare delle aree parcheggio interrate.

La partecipazione era aperta a gruppi di lavoro coordinati da un laureato in Architettura, Ingegneria o in Design.

Venerdì 3 maggio ci sarà la presentazione dei progetti in gara a cura dell’Ordine Architetti di Napoli e Provincia. Dopo i saluti del presidente dell’Ordine Lorenzo Capobianco, introdurrà la presidente di Napolicreativa Grazia Torre.

I progetti in gara sono oltre una ventina.

Il secondo appuntamento è fissato per sabato 4 maggio, sempre a Palazzo Criscuolo.

Alle ore 10,00 ci sarà l’apertura della mostra dei progetti elaborati con le relative valutazioni. Saranno presenti i progettisti per eventuali domande o spiegazioni. Alle ore 8,00 ci sarà la chiusura delle votazioni. Alle ore 19,00 la premiazione.

Saranno presenti Bruno Discepolo, assessore regionale all’Urbanistica e al Governo del Territorio, la Giuria e il Comitato Scientifico.