A cura della Redazione

Come annunciato nella conferenza stampa indetta il 19 aprile a Palazzo Criscuolo dalla Commissione straordinaria, i lavori per la riqualificazione dello stadio Giraud di Torre Annunziata sono iniziati stamattina, lunedì 29 aprile.

Ma cosa prevede questo primo lotto di lavori? Innanzitutto il completo rifacimento del terreno di gioco e dei relativi impianti. Poi il rispristino dei locali di servizio settori curva e tribuna. Si realizzzerà inoltre il settore ospiti nella porzione terminale della tribuna (lato Circumvesuviana), con area cuscinetto e relativa barriera di protezione. Infine, è previsto l’adeguamento dei locali del piano seminterrato e del primo piano della palazzina-curva, oltre agli impianti elettrici e meccanici. Anche le aree esterne saranno oggetto di intervento di riqualificazione.

Si inizierà prima di tutto con la pulizia dello stadio, pieno di erbacce. Poi si proseguirà con lo smontaggio dei sediolini in tribuna e con il rifacimento del basamento dove saranno ricollocati i sediolini nuovi.

Ciò avverrà prima della posa in opera del nuovo manto erboso sintetico per evitare che la polvere prodotta dai lavori sulla tribuna si depositi sul terreno di gioco. Nel frattempo inizierà la procedura per dare in sub appalto ad una ditta specializzata i lavori di rimozione e installazione del nuovo manto erboso. Tempo previsto circa un mese.

Poi i lavori proseguiranno secondo il cronoprogramma stabilito dall’Ufficio tecnico comunale (direttore dei lavori: arch. Gino Di Donna, responsabile unico del procedimento: ing. Luigi Gaglione), per poi terminare entro 8 mesi (dicembre 2024).

A questo punto, senza interruzione di continuità, dovrebbe iniziare il secondo lotto di lavori, che renderebbe lo stadio idoneo per i campionati professionistici.