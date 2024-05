A cura della Redazione

Continua tenacemente a lavorare il Secondo Circolo di Torre Annunziata “G.Siani”, con la dirigente scolastico prof. Lucia Massimo, per attuare a fine anno scolastico tutti i progetti che aveva in serbo da un certo periodo di tempo.

Questa volta si parla del progetto “ScuolaInCanto”, promosso dal Teatro San Carlo di Napoli all’apprendimento dell’opera lirica per studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. È il momento conclusivo del progetto: la scuola va a teatro!

Portata a compimento la preparazione musicale, docenti, studenti e familiari vivono lo spettacolo finale come il momento più atteso ed emozionante del percorso didattico. Un’esperienza unica in cui gli alunni sono coinvolti nella messinscena dell’opera, accompagnati da cantanti e cultori.

Il progetto “La Traviata” ha coinvolto, dopo una formazione di alcuni docenti e di laboratori, anche gli alunni della scuola Secondo Circolo “G. Siani” con circa 65 alunni delle classi quinte, 10 docenti e 120 genitori che hanno partecipato alla messa in scena dell’opera lirica di Giuseppe Verdi, accompagnati da cantanti professionisti e dall’orchestra Europa InCanto.

Gli alunni da semplici spettatori passivi si sono trasformati in veri protagonisti, salendo sul palcoscenico come veri artisti. Il tutto con un pubblico davvero speciale: le famiglie dei piccoli attori che per l’occasione hanno indossato vestiti dell’epoca, grazie alla maestria di una sarta “speciale”.

Emozione, partecipazione attiva e tanto lavoro di collaborazione hanno reso possibile la realizzazione del Progetto fortemente voluto dalla stessa dirigente e dalla referente Antonella Di Napoli.

Si tratta dunque di uno spettacolo, realizzato a misura di studente, che permette una fruizione agile e divertente del melodramma: un narratore racconterà la storia e presenterà i personaggi, accompagnando per mano il pubblico alla scoperta delle vicende dei suoi protagonisti, coinvolgendo i cantanti e gli alunni. I ruoli principali sono invece affidati a giovani talenti della lirica che interagiranno con il pubblico in sala contribuendo alla realizzazione di uno spettacolo pensato e ideato “con e per i giovani”.