A cura della Redazione

“Maturandi”, il format Rai dedicato ai ragazzi e alle ragazze che frequentano l’anno conclusivo del loro percorso di studi superiori, arriva a Torre Annunziata.

Il progetto è nato dall’idea del capo-autori della trasmissione Rai “Uno Mattina in Famiglia” ed è curato da Stefano Pieri, psicologo e psicoterapeuta, specializzato in progetti scolastici incentrati sul mondo emotivo e psico-affettivo delle nuove generazioni. Con le sue interviste tenta di stimolare gli studenti affinché comunichino emozioni e aspettative per il loro futuro personale e professionale. La rubrica ‘Maturandi’ vuole dedicare tempo e spazio a ragazze e ragazzi che vivono in questi anni una realtà sociale molto complessa e meritano attenzione da parte del mondo adulto.

I giovani hanno fame di futuro, “fame di destini che possano diventare destinazioni”, come scrive Alessandro D’Avenia; ma è facile, in questa nostra epoca delle passioni tristi (la definizione è dello psichiatra Miguel Benasayag), essere assaliti dalla paura di fronte al futuro. Per intere generazioni il futuro non è più una promessa, ma una minaccia. E quando il futuro si fa incerto, perde il suo potere di retroagire nel presente come motivazione e il pensiero del domani paralizza ogni slancio stagliandosi all’orizzonte come un buco nero.

Per questo i giovani hanno bisogno che qualcuno indichi loro qualche luce su come scegliere, prendendo in considerazione soprattutto le passioni e i desideri addormentati. Solo chi saprà pensare fuori dai soliti schemi sarà pronto ad affrontare le sfide attuali e inventare il futuro che non è fuori, ma in chi sa coltivarlo, dentro di sé, sin da ora.

Solo questo vince la paura e dà il coraggio di rischiare. Bisogna dare ai ragazzi la nostalgia del futuro: non serve rimpiangere il passato, convinti che il meglio sia alle nostre spalle; occorre rimettere al centro il futuro. Tornare a parlare di futuro. Perché il futuro appartiene al passato e lo rilancia.

Parlare di futuro: lunedì 13 maggio 2024 alcuni studenti delle quinte dell’indirizzo Scienze Applicate del Liceo “Pitagora-Croce” parteciperanno alla conversazione con il dottor Pieri, lo “psicologo di strada”, attraverso un percorso tra scorci panoramici e luoghi caratteristici della città di Torre Annunziata.

Sarà un’occasione preziosa per i giovani che potranno focalizzarsi sulle proprie emozioni e le proprie aspettative e una vetrina per mostrare le bellezze artistiche e paesaggistiche della città.

Il servizio andrà poi in onda all’interno della nuova stagione di "Uno Mattina in Famiglia" un sabato delle prossime settimane.