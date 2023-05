A cura della Redazione

I comuni vesuviani hanno accolto il Giro d’Italia 2023 con una bella giornata di sole.

Strade affollate di gente, tantissimi giovani e bambini, tutti ad acclamare ed incitare i 176 corridori al loro passaggio.

In un clima surreale, con chilometri di strade senza auto in sosta e in circolazione, abbiamo assistito ad uno degli eventi più importanti del panorama sportivo italiano: una tappa del Giro d’Italia 2023.

Certamente la gara ciclistica un po’ di disagi ha comportato, soprattutto per quegli automobilisti inconsapevoli del passaggio della “carovana”, costretti a stare fermi in auto per ore ed ore. Ma la bellezza dell’evento, aggiunta al beneficio delle tante strade asfaltate, è stata di gran lunga superiore a qualche sacrificio sofferto.