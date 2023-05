A cura della Redazione

Sabato 27 maggio si è disputato il Trofeo Regionale CONI riservato ai ragazzi nati nel 2011.

Tre gli atleti torresi in gara per la Meeting Judo di Torre Annunziata. Luigi Avitabile, categoria 50 kg. Buona la sua prestazione (5° posto), ma un lieve infortunio verificatosi durante la competizione gli ha precluso il podio.

Salvatore Vitiello, categoria 66 kg: ha battuto tutti i suoi avversari per Ippon (il punteggio massimo), non lasciando loro spazio di reazione. Una medaglia d'oro, la sua, meritatissima.

Infine Vincenzo Avitabile, medaglia d'argento nella categoria 55 kg. Ottima la prestazione del giovane pugile che ha perso di misura solo la finale per l'oro contro un avversario ostico ma non superiore a lui. Avitabile ha deciso di partecipare a questa gara con solo una settimana di allenamento, a causa di un lungo stop per un intervento chirurgico. Nulla può fermare la determinazione di questo piccolo combattente!

L’ottima prova dei tre atleti torresi fa ben sperare per una loro convocazione per rappresentare la Campania nella finale nazionale a squadre che si terrà a settembre.