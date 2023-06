A cura della Redazione

I guantoni, un affare di famiglia. La Boxe Vesuviana di Torre Annunziata continua a sfornare talenti. In questo caso, parliamo di una giovane pugile, Maria Annunziata, figlia di Salvatore, anche lui campione di pugilato cresciuto sempre nella palestra di via Parini sotto gli insegnamenti del maestro Lucio Zurlo. Ha conquistato un "mundialito" under 24 come pugile pro, disputando inoltre campionati italiani ed internazionali. Attualmente è collaboratore tecnico della Boxe Vesuviana.

Sebbene di Terzigno, Salvatore ha sposato una oplontina, Annalisa Luongo, conosciuta - guarda caso - alla Boxe Vesuviana.

Maria, appena 11enne, è intenzionata a seguire le orme del papà e, chissà, a superarlo. Ma soprattutto quelle di Irma Testa, il suo "mito" che di tanto in tanto incontra proprio nella Boxe Vesuviana, dove è la regina di casa. A settembre, la giovane pugile sarà protagonista ai campionati italiani Sparring-IO insieme ad un'altra promessa del pugilato made in Oplonti, Luigi Lettieri, su cui i tecnici ripongono grandi speranze per il futuro.