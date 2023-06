A cura della Redazione

Prende forma il Savoia targato Emanuele Filiberto e Nazario Matachione.

La Casa Reale Holding SpA, che detiene le quote del sodalizio calcistico di Torre Annunziata, ha scelto Raffaele Auriemma come responsabile della comunicazione e di tutto il CdA.

Auriemma è un volto noto del giornalismo sportivo, non solo napoletano ma anche nazionale, ospite fisso sulla reti Mediaset del programma Pressing, e conduttore in una tv locale (Tele A) di una trasmissione dedicata al Napoli. In molti lo ricorderanno proprio per le sue telecronache da "tifoso" a Mediaset, con i suoi mitici soprannomi con cui identificava i calciatori azzurri e il suo "Si gonfia la rete" quando il Napoli segnava.

Pino Iodice, invece, viene nominato segretario generale e manager assistant.