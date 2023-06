A cura della Redazione

Un oro e un bronzo. E’ il “bottino” conquistato dall’ASD Taekwondo Team Luca Cirillo di Torre Annunziata al torneo internazionale di disciplina “Kim e Liu” svoltosi a Roma al Foro Italico.

La manifestazione, organizzata dalla FITA (Federazione Italiana Taekwondo) ha visto la partecipazione di oltre 1.800 giovani di età dai 6 agli 11 anni, dalla cintura bianca sino alla nera (Poom).

Erano 5 gli atleti in gara per il sodalizio oplontino: Rachele Gaudino, Mariarosaria Ercole, Raffaele Staibano, Alessandro Gaudino e Samuele Lomasto.

Ercole conquista la medaglia di bronzo fermandosi in semifinale dopo aver disputato ben due incontri vinti per KO tecnico.

Staibano, invece, si aggiudica l’oro ed il titolo della categoria.

A Palermo si sono tenuti, inoltre, i Campionati italiani Master 2023 cinture nere. Giovanna Polese (plurimedagliata regionale, nazionale e internazionale) conquista dopo 10 anni di assenza dal tatami, il titolo di vice campionessa Italiana.

Altro risultato di rilievo è stato conseguito da Alessandra Facciuto (campionessa italiana universitaria nel 2022) che a Minturno (Roma), dopo due incontri vinti per KO tecnico, conquista la medaglia d’oro ed il titolo di campionessa interregionale di combattimento cinture nere senior.

Il maestro Luca Cirillo, soddisfatto per i risultati ottenuti, si prepara con i suoi atleti ad affrontare una nuova stagione sportiva, e ha ringraziato la preside dell’Istituto Comprensivo “V. Alfieri”, Ersilia Buonocore, e il Comune di Torre Annunziata per la disponibilità della palestra scolastica dove si allenano gli atleti, ubicata in via Caravelli.