Partita per Cracovia, in Polonia, la spedizione azzurra dell'ItaBoxing che prenderà parte ai Giochi Europei 2023, torneo continentale che garantirà anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Sono 44 in tutto i posti disponibili, 22 per i maschi e altrettanti per le femmine.

Tredici gli atleti azzurri che saliranno sul ring, 7 uomini e 6 donne. Tra queste ultime, anche la campionessa mondiale in carica di Torre Annunziata Irma Testa (categoria 57 kg), del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, che cercherà di strappare uno dei quattro "lasciapassare" (quelli previsti per la sua categoria) per la kermesse olimpica del prossimo anno.

Ma la città oplontina sarà rappresentata anche da Michele Baldassi, atleta delle Fiamme Azzurre (Polizia Penitenziaria). Anche lui gareggerà nella categoria 57 kg e anche in questo caso i pass olimpici disponibili sono quattro. Il pugile, che come Irma è un "prodotto" della Boxe Vesuviana dei maestri Lucio e Biagio Zurlo, è campione europeo under 22 e ha conquistato il bronzo agli Europei Elite disputatisi nel 2022 a Yerevan, in Armenia.

In aeroporto, a Roma, c'era anche il presidente della Federazione Flavio D'Ambrosi, che ha portato il suo saluto ai pugili italiani e allo staff tecnico in partenza verso la capitale polacca.

La competizione si svolgerà dal 23 giugno al 2 luglio alla Nowy Targ Arena.

Gli incontri verranno trasmessi in tv sui canali RAI e sulla piattaforma Raiplay.