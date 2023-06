A cura della Redazione

Irma Testa sarà tra le protagoniste del pugilato femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La campionessa del mondo in carica, categoria 57 kg, ha staccato il pass olimpico conquistando la semifinale aai Giochi Europei di Cracovia, in svolgimento in Polonia. Prossimo match, che già significa almeno bronzo nel torneo continentale, il 30 giugno contro la bulgara Staneva.

Sul ring della Nowy Targ Arena, la pugile di Torre Annunziata supera ai quarti la spagnola Fernandez con il punteggio di 5-0, un dominio totale.

Un successo che le assicurerà la partecipazione ai Giochi estivi del prossimo anno nella capitale francese.

Per Irma si tratta della terza partecipazione di fila alle Olimpiadi, dopo Rio 2016 e Tokyo 2020, dove conquistò uno storico bronzo, prima medaglia per il movimento pugilistico italiano femminile.