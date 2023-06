Nello scenario dello stadio “Magi” di Gabicce Mare, Torre Annunziata ha battuto il Palermo 2-1 e dai quarti accede alla semifinale del campionato nazionale forense di calcio.

È stata una partita avvincente, con continui colpi di scena. A segnare per primo il Palermo, su rigore nel primo tempo, ma i “Bianchi” non si sono arresi, hanno combattuto con determinazione, avventandosi su ogni palla. E alla fine hanno avuto ragione dell’avversario, ribaltando il risultato con una splendida doppietta di Michele Cantelli, subentrato all’inizio del secondo tempo. Ma tutti i calciatori-avvocati torresi hanno contribuito alla vittoria, con un gioco di squadra che ha dimostrato una perfetta sintonia tra i vari reparti.

Soddisfatti il mister Gennaro Russolillo e il suo vice Gianluca Alaia, che hanno preparato con certosina precisione strategia e schemi di gioco, facendo entrare in campo il bomber Cantelli al momento giusto. Un plauso va anche al presidente oplontino dell’Ordine degli Avvocati, Pasquale Damiano e ai suoi collaboratori Rino Santoro e Umberto Giugliano. Il torneo, alla sua cinquantaduesima edizione, è stato organizzato quest’anno dagli avvocati Giuseppe Mastrangelo, di Cosenza, e Luigi Melica, di Lecce, docente universitario. Oggi, venerdì 30 giugno, alle 18,30 i vincitori della partita scenderanno di nuovo in campo contro il Genova, che ha battuto il Palmi Calabro per 1-0.