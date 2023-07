“I campioni dell’Italia siamo noi!”. È questo il grido di gioia che si è levato da tutta la squadra, quando hanno alzato al cielo la Coppa.

Si è concluso così il campionato nazionale forense di calcio con la vittoria dei calciatori-avvocati di Torre Annunziata. E con un “triplete” in un solo torneo, sconfiggendo il Palermo per 2-1, il Genova con lo stesso risultato e il Lecce per 1-0.

Contro i pugliesi è stato decisivo il gol di Ivan Attratto al termine del primo tempo. Poi ci ha pensato il portiere e capitano dei “Bianchi”, Giuseppe Villano, a difendere la porta dagli assalti avversari. Anzi nel secondo tempo i torresi hanno avuto altre occasioni per segnare, anche se non concretizzate. Respinto il pressing finale del Lecce e finalmente la partita si è conclusa con il vantaggio di una rete per la squadra dell’Ordine degli avvocati di Torre Annunziata. Raggianti il presidente Pasquale Damiano e i suoi collaboratori Rino Santoro e Umberto Giugliano.

Altrettanto felice il bomber Michele Cantelli per il suo personale “triplete” con tre reti al suo attivo nel torneo. Si è conclusa così la lunga galoppata iniziata con l’accesso ai quarti di finale, dopo aver battuto Barletta e Foggia e il pari con il Lecce. E quest’ultimo pareggio, l’unico, è stato riscattato proprio nella finale di campionato, infliggendo ai campioni uscenti della Puglia una bruciante sconfitta.

E così, dopo il 2017, Torre Annunziata ha bissato il suo successo diventando di nuovo campione d’Italia. Ora i giocatori stanno ritornando da Gabicce Mare, e all’arrivo nella nostra città forse festeggeranno la vittoria con una bella tavolata. Intanto arrivederci all’anno prossimo, ma fino ad allora “I campioni dell’Italia siete voi!”.