Ciro Immobile avrebbe rifiutato l’offerta per un biennale da 35 milioni di euro! La proposta sarebbe arrivata da due club calcistici dell’Arabia Saudita, ma per il momento il bomber della Lazio avrebbe detto no ad un così alto ingaggio. Vuole giocare la Champions League (e per lo scudetto, visto che la sua squadra, la Lazio, si è classificata al secondo posto nel nostro campionato) e non intende affatto trasferirsi in Medio Oriente.

La scarpa d’oro, nonostante i suoi 33 anni e l’infortunio della scorsa stagione, può dare ancora molto alla squadra allenata da Maurizio Sarri e perciò non ritiene ancora giunto il momento per seguire la scelta di altri calciatori famosi alla corte degli sceicchi. Ciò gli fa onore anche per l’attaccamento alla maglia biancoceleste che indossa dal 2016.

Il numero 17 della Lazio e della Nazionale ha resistito finora ... ma fino a quando? Forse tra qualche anno valuterà seriamente se rimanere in Italia o accettare i petroldollari e concludere la sua carriera calcistica tra il deserto e la splendida barriera corallina del Mar Rosso.