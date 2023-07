A cura della Redazione

Nuovo rinforzo per il Savoia. A Torre Annunziata arriva Giuseppe Manna, esterno di fascia reduce dalla positiva esperienza all’Aurora Alto Casertano.

Manna, classe 1997, può ricoprire più ruoli della fascia. Il settore giovanile del Napoli e la Primavera del Frosinone gli aprono le porte della Serie C, con le maglie di Ischia e Maceratese.

Presenze ed esperienza in Serie D con Puteolana, Gragnano e Montecatini oltre che tante partite in Eccellenza con Sessana, ancora Puteolana e Vico Equense, prima dell’ultima stagione in maglia Aurora Alto Casertano.